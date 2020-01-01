Bouche d'entrée, d'extraction d'air

La bouche d’entrée et d’extraction d’air est un composant essentiel des systèmes de ventilation mécanique (VMC) utilisés dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels. Placée en façade, au plafond ou dans les conduits, elle permet soit d’introduire l’air neuf, soit d’extraire l’air vicié, assurant ainsi un renouvellement constant et une meilleure qualité de l’air intérieur. Selon les besoins, elles peuvent être fixes, auto-réglables ou hygro-réglables pour optimiser les débits et améliorer l’efficacité énergétique. Fabriquées en matériaux résistants comme l’aluminium, le plastique ou l’acier, elles allient robustesse, durabilité et discrétion esthétique. Simples à poser et faciles d’entretien, les bouches d’air contribuent directement au confort des occupants et à la performance énergétique des bâtiments. Parcourez les solutions proposées pour sélectionner la bouche adaptée à vos projets de ventilation.