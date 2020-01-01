Bouche et poteau d'incendie

Les bouches et poteaux d’incendie sont des points de puisage d’eau situés à l’extérieur des bâtiments. Connectés au réseau d’eau public ou privé, ils permettent aux services de secours d’alimenter rapidement leurs équipements lors d’un sinistre. Leur implantation, leur débit et leur signalisation doivent répondre à des normes précises. Ces équipements sont essentiels à la sécurité incendie des zones industrielles, résidentielles ou ERP. Consultez les modèles disponibles pour vos aménagements extérieurs.