Extinction et lutte contre l'incendie

Les systèmes d’extinction et de lutte contre l’incendie permettent d’intervenir rapidement en cas de feu. Ils incluent des extincteurs portatifs, des colonnes sèches, des RIA ou des installations fixes. Choisir les bons équipements est crucial pour protéger les personnes et limiter les dégâts. Ces solutions sont adaptées aux ERP, sites industriels, bâtiments tertiaires ou logements collectifs. Découvrez ici des équipements de lutte contre l’incendie fiables, conformes aux réglementations et adaptés à vos projets.