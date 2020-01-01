Bouche pour distribution aéraulique

Les bouches de ventilation sont les points d’entrée ou de sortie de l’air dans un réseau aéraulique. Qu’elles soient d’extraction ou de soufflage, elles conditionnent le débit d’air et le confort intérieur. Fixées au mur, au plafond ou au sol, elles existent en divers formats et matériaux pour s’adapter à l’usage et à l’esthétique du bâtiment. Leur réglage permet une régulation fine des débits. Un choix adapté garantit une bonne qualité d’air et une répartition homogène dans chaque espace.