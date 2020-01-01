Bouche, diffuseur, grille pour distribution aéraulique

Les bouches, diffuseurs et grilles sont les interfaces entre les réseaux de ventilation et les espaces desservis. Ils permettent de diffuser ou extraire l’air avec précision, en assurant un bon confort thermique et acoustique. Disponibles en différents modèles (plafond, mural, sol), matériaux et débits, ils s’adaptent aux contraintes esthétiques et techniques de chaque projet. Le bon choix de ces terminaux est essentiel pour la qualité de l’air intérieur et la performance de l’installation. Parcourez notre offre pour des solutions adaptées à vos projets CVC.