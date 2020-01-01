Boulon à haute résistance : conçu pour des assemblages soumis à de fortes contraintes mécaniques, ce type de fixation est indispensable en charpente métallique, ponts, structures industrielles ou équipements lourds. Il assure une tenue optimale grâce à une fabrication en acier haute performance et un filetage précis. Ces boulons répondent aux normes les plus strictes en matière de résistance à la traction et au cisaillement. Leur fiabilité en fait un choix privilégié dans les ouvrages soumis à des charges dynamiques ou permanentes. Retrouvez ici des solutions professionnelles adaptées aux exigences du gros œuvre et des constructions techniques.