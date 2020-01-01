Boulon à simple ou double expansion : une solution d’ancrage mécanique fiable pour fixer des charges moyennes à lourdes dans le béton. À la pose, l’expansion du boulon permet une accroche solide dans le support, assurant une excellente résistance aux efforts mécaniques. Le modèle à double expansion offre une tenue renforcée, idéale pour les zones soumises à vibrations ou sollicitations importantes. Ces fixations sont très utilisées pour les platines, consoles, éléments de structure ou équipements techniques. Les produits disponibles permettent un montage rapide, sécurisé, et conforme aux normes du bâtiment.