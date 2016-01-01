Brique en terre cuite

Les briques en terre cuite constituent une solution performante et esthétique pour les professionnels du bâtiment. Naturellement isolantes, elles offrent une excellente inertie thermique tout en étant durables et respirantes. Leur format polyvalent facilite la réalisation de murs porteurs, de cloisons, ou de refends, avec une pose en joint mince qui accélère les chantiers. Adaptées aux constructions neuves comme à la rénovation, elles contribuent à l’atteinte des performances énergétiques exigées par la RE 2020, tout en assurant un confort acoustique appréciable. Les briques en terre cuite permettent également des finitions variées, selon les effets architecturaux recherchés (brasées, pleines, alvéolées). Consultez les produits sélectionnés pour identifier les solutions les plus adaptées à vos projets et exigences métier.