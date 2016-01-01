Brique en terre cuite à rupture de joint

Les briques en terre cuite à rupture de joint sont conçues pour offrir un compromis optimal entre performance thermique, acoustique et facilité de pose. Dotées d’un profil spécifique créant des rugosités en surface, elles favorisent une adhérence renforcée du mortier et optimisent l’isolation en réduisant les ponts thermiques. Adaptées aux murs porteurs, cloisons et refends, ces briques répondent efficacement aux exigences de la RE 2020 et contribuent à la durabilité des ouvrages. Leur pose est facilitée grâce à ces surfaces de rupture de joint, qui garantissent une épaisseur constante et réduisent le temps de travail sur chantier. Idéales pour les projets de construction neuve ou de rénovation, elles allient robustesse, confort et productivité. Parcourez les produits disponibles pour identifier la solution la plus performante pour vos chantiers professionnels.