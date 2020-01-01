Le brise-soleil est un dispositif de protection solaire fixe ou orientable, installé en façade ou en toiture. Il bloque les rayons directs du soleil tout en laissant passer la lumière naturelle, réduisant les besoins en climatisation. En aluminium, bois ou composite, il participe à l’esthétique architecturale et à la performance énergétique des bâtiments. Idéal pour les constructions BBC, tertiaires ou logements collectifs. Découvrez les solutions disponibles pour vos façades exposées.