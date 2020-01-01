Store, rideau extérieur et brise soleil

Les stores, rideaux extérieurs et brise-soleil sont conçus pour bloquer les rayons du soleil avant qu’ils ne pénètrent dans le bâtiment. Fixés en façade ou en toiture, ils réduisent les surchauffes estivales et les besoins en climatisation. Ces équipements, disponibles en versions motorisées ou automatisées, s’adaptent aux façades modernes comme aux projets de rénovation. Performants et durables, ils améliorent le confort intérieur tout en valorisant l’architecture. Consultez les références pour sélectionner des solutions de protection solaire adaptées à vos chantiers.