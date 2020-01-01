Le broyeur d’évier est un équipement pratique et efficace qui permet d’évacuer rapidement les déchets alimentaires dans les installations domestiques ou professionnelles. Ce système permet de broyer les restes alimentaires avant leur évacuation dans les canalisations, ce qui évite les obstructions et améliore l’hygiène de l’évier. Composé de lames en acier inoxydable et de moteurs puissants, le broyeur d’évier fonctionne discrètement et sans entretien complexe. Idéal pour les cuisines résidentielles, les restaurants, hôtels ou collectivités, il s’installe facilement sous l’évier. Découvrez notre sélection de broyeurs d’évier, conçus pour répondre aux exigences des professionnels du BTP en matière de performance, durabilité et respect des normes.