Evier et bloc évier

Les éviers et blocs éviers sont des équipements incontournables dans les cuisines, buanderies ou locaux professionnels, alliant fonctionnalité, robustesse et facilité d’entretien. Disponibles en versions à un ou deux bacs, avec ou sans égouttoir, ils se déclinent en de nombreux matériaux : inox, grès, résine, matériaux composites. Ils peuvent être encastrés, posés sur meuble ou fixés au mur selon la configuration du chantier. Pour répondre aux exigences des professionnels du BTP, les modèles proposés garantissent durabilité, hygiène et compatibilité avec une robinetterie adaptée. Certains blocs éviers intègrent également un meuble de rangement ou un dosseret pour une installation tout-en-un. Découvrez notre sélection pour vos projets résidentiels ou collectifs.