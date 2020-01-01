Broyeur domestique, industriel, de chantier

Les broyeurs de déchets, qu’ils soient domestiques, industriels ou destinés aux chantiers, permettent de réduire rapidement le volume des ordures. Ils facilitent le tri, le conditionnement ou l’élimination des déchets alimentaires, végétaux, plastiques ou bois. Robustes et performants, ces équipements sont conçus pour s’adapter aux environnements résidentiels, professionnels ou mobiles. En complément d’un système de tri ou de traitement, le broyeur améliore l’efficacité et l’hygiène sur site. Parcourez les modèles disponibles selon vos usages.