Le traitement des ordures vise à réduire l’impact environnemental des déchets produits dans les bâtiments résidentiels, tertiaires ou publics. Les solutions proposées permettent de trier, compacter, désinfecter ou valoriser les déchets à la source. Elles incluent des broyeurs, compacteurs, équipements de prétraitement ou systèmes de gestion intelligente des déchets. Ces dispositifs améliorent l’hygiène, réduisent les volumes collectés et facilitent le recyclage. Parcourez les équipements disponibles pour une gestion responsable et conforme aux réglementations en vigueur.