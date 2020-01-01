Caillebotis en matière plastique

Le caillebotis en plastique ou composite est une solution légère, résistante à la corrosion et facile à manipuler pour les environnements agressifs. Utilisé dans l’agroalimentaire, l’industrie chimique, les piscines ou les locaux techniques, il offre une excellente tenue aux produits chimiques, aux UV et à l’humidité. Antidérapant, il assure la sécurité des circulations tout en facilitant le nettoyage. Disponible en dalles clipsables ou panneaux sur mesure, il permet une pose rapide et sans entretien particulier. Retrouvez ici les caillebotis plastiques adaptés aux usages professionnels.