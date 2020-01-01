Le caillebotis est un élément de sol ajouré utilisé dans les environnements industriels, tertiaires et urbains. Fabriqué en acier galvanisé, inox ou aluminium, il offre une excellente résistance mécanique, une capacité de drainage élevée et une surface antidérapante adaptée aux zones humides ou techniques. Le caillebotis permet la circulation sécurisée des personnes tout en laissant passer l’eau, la poussière ou l’air, ce qui le rend idéal pour les passerelles, planchers techniques, trémies ou escaliers métalliques. Il se décline en versions électroforgées, pressées ou moulées, et peut être conçu sur mesure selon les charges admissibles. Ce produit est essentiel pour les chantiers demandant robustesse, sécurité et durabilité dans des conditions d’usage intensif.