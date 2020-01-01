Le caillebotis métallique est une solution structurelle de référence pour les sols ajourés, passerelles, planchers techniques et escaliers industriels. Conçu en acier galvanisé, inox ou aluminium, il offre une résistance élevée aux charges mécaniques, aux intempéries et à l’usure. Son design à maille ouverte favorise l’évacuation de l’eau et des poussières, limitant les risques de glissade. Disponible en versions électroforgées, pressées ou sur mesure, il s’adapte aux contraintes de chaque projet. Consultez ici les modèles adaptés aux environnements techniques exigeants.