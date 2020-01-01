Calfeutrement coupe-feu
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Le calfeutrement coupe-feu permet de reboucher les passages de câbles, conduits ou gaines tout en assurant une barrière efficace contre les flammes et les fumées. Ces produits s’adaptent à différents supports (béton, cloison sèche) et garantissent la continuité du compartimentage coupe-feu. Mousse, mortier, manchon ou collier : chaque configuration de chantier a sa solution. Explorez les systèmes disponibles pour une mise en sécurité conforme aux réglementations incendie.