Système d'isolement coupe-feu
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Un système d’isolement coupe-feu limite la propagation du feu et des fumées entre les zones d’un bâtiment. Cloisons, portes, trappes et joints coupe-feu sont autant d’éléments clés à intégrer pour garantir la compartimentation efficace des espaces. Indispensables en ERP, logements collectifs ou bâtiments industriels, ces solutions techniques répondent aux exigences réglementaires en matière de sécurité incendie. Explorez les produits proposés pour concevoir un isolement coupe-feu performant et durable.