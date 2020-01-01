Caméra et système de surveillance vidéo

Les caméras et systèmes de surveillance vidéo assurent la sécurité des bâtiments en enregistrant ou en diffusant en temps réel les images des zones sensibles. Caméras IP, analogiques, dômes motorisés, enregistreurs et écrans de contrôle permettent une surveillance intérieure ou extérieure adaptée aux besoins des entreprises, collectivités ou logements. Ces dispositifs renforcent la prévention des intrusions, facilitent l’intervention en cas d’incident et s’intègrent aux systèmes de contrôle d’accès. Parcourez les solutions disponibles pour vos installations de vidéoprotection.