Le caoutchouc synthétique est un matériau souple, résistant et polyvalent, utilisé dans le bâtiment pour ses excellentes propriétés d’étanchéité, d’absorption des vibrations et de résistance aux agents chimiques. Fabriqué à partir de polymères comme le SBR, le NBR ou l’EPDM, il entre dans la composition de joints, membranes d’étanchéité, gaines, revêtements ou systèmes antivibratoires.

Retrouvez sur cette page des solutions professionnelles adaptées à des applications variées, en intérieur comme en extérieur. Chaque fiche produit détaille les caractéristiques : résistance thermique, élasticité, compatibilité avec les supports, longévité et conditions d’utilisation.

Comparez les formulations selon les contraintes de votre chantier et choisissez un caoutchouc synthétique performant, durable et adapté à votre usage technique.