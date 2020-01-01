La matière plastique de base destinée à la transformation désigne des polymères vierges — tels que PE, PP, PVC, ABS ou PET — spécifiquement formulés pour être façonnés en pièces, profilés, films ou composants techniques. Ces matières, utilisées en extrusion, injection, thermoformage ou calandrage, offrent une grande diversité de propriétés : rigidité, flexibilité, résistance chimique, thermique ou mécanique. Elles sont largement déployées dans le bâtiment pour les gaines électriques, conduits, panneaux, isolants techniques ou profilés de finition.

Cette page propose une sélection de plastiques de base adaptés aux usages professionnels : chaque fiche détaille la nature du polymère, les tolérances dimensionnelles, la résistance aux contraintes, les températures d’emploi et les certiﬁcations associées (conformité REACH, normes ISO/NF). Comparez les solutions selon vos process de fabrication pour identifier la matière la plus performante et économique pour vos applications chantier ou industriels.