La matière plastique de base constitue le cœur des solutions non structurales dans le bâtiment, offrant une large gamme de profils, tuyauteries, gaines, films ou plaques pour applications intérieures et extérieures. Ces polymères — PVC, PE, PP, PET, ABS — sont plébiscités pour leur légèreté, leur maniabilité, leur résistance à l’humidité, aux UV et aux produits chimiques. Les plastiques de base facilitent l’étanchéité, l’isolation, la protection des câbles, les passages techniques ou la mise en place de membranes.

Sur cette page, explorez une sélection de matières plastiques professionnelles : tubes gainés, films polyéthylène, plaques rigides, manchons ou membranes — chacune adaptée selon la densité, la flexibilité, la résistance thermique ou chimique. Chaque fiche détaille les formats disponibles, les normes (REACH, ISO, NF), ainsi que les usages recommandés sur chantier.

Comparez les produits pour choisir la matière plastique de base la plus adaptée à vos applications techniques et garantir durabilité, performance et simplicité de mise en œuvre.