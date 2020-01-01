Capotage pour traitement acoustique

Le capotage acoustique est une solution efficace pour limiter le bruit généré par les équipements techniques en bâtiment ou en industrie. Il consiste à enfermer partiellement ou totalement une source sonore dans un caisson isolant, réduisant ainsi les nuisances à la source. Ce procédé est particulièrement adapté aux groupes de ventilation, pompes, compresseurs, moteurs ou machines bruyantes.

Les capotages acoustiques présentés ici combinent performance phonique, accessibilité pour la maintenance et résistance aux conditions d’exploitation. Modulables et personnalisables, ils s’intègrent dans de nombreux environnements techniques tout en assurant la conformité aux réglementations acoustiques en vigueur.

Retrouvez dans cette sélection des solutions robustes et performantes pour améliorer le confort acoustique de vos installations tout en maîtrisant les risques liés au bruit dans les zones sensibles.