Traitement acoustique d'équipement

Le traitement acoustique des équipements techniques vise à réduire les nuisances sonores générées par les installations mécaniques ou électriques dans les bâtiments. Groupes de ventilation, pompes à chaleur, chaudières, ascenseurs ou équipements industriels : ces sources de bruit peuvent impacter le confort des occupants et nécessitent des solutions ciblées.

Les dispositifs présentés ici (capots acoustiques, plots antivibratiles, silencieux, caissons ou écrans phoniques) permettent d’atténuer efficacement les émissions sonores et les vibrations à la source. Adaptés aux environnements résidentiels, tertiaires ou industriels, ces produits facilitent la conformité aux exigences réglementaires tout en assurant la pérennité des installations.

Découvrez notre sélection de solutions pour traiter le bruit des équipements et préserver le confort acoustique dans vos projets de construction ou de rénovation.