Capteur, détecteur, transmetteur

Les capteurs, détecteurs et transmetteurs sont les composants techniques de base de tout système de sécurité ou de gestion intelligente d’un bâtiment. Ils permettent de repérer des mouvements, ouvertures, vibrations, fumées, gaz ou variations de température, puis transmettent ces informations à un système central. Ils peuvent être filaires ou sans fil, autonomes ou connectés à un système domotique ou de GTB. Utilisés dans la protection des biens et des personnes, ces dispositifs contribuent à une surveillance efficace et en temps réel. Découvrez une gamme complète de capteurs fiables et compatibles avec différents environnements et configurations.