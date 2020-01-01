Système de surveillance anti-intrusion

Les systèmes de surveillance anti-intrusion sont essentiels pour sécuriser les bâtiments contre les accès non autorisés, le vol ou le vandalisme. Ils intègrent des détecteurs de mouvement, des alarmes, des capteurs d’ouverture, des caméras connectées et des centrales de gestion, le tout pilotable à distance. Adaptés aux bâtiments tertiaires, résidentiels et industriels, ces dispositifs sont conçus pour dissuader, alerter et permettre une réaction rapide. Ils s’intègrent aux architectures neuves comme existantes et peuvent être associés à des systèmes domotiques ou de télésurveillance. Découvrez des solutions fiables, évolutives et certifiées pour la protection des biens et des personnes.