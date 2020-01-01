Le carreau de faïence étiré est obtenu par extrusion de pâte céramique humide, ce qui lui confère une grande régularité et une solidité renforcée. Ce format traditionnel est apprécié pour ses bords plus rustiques et sa résistance à l’humidité, ce qui le rend idéal pour les murs intérieurs, notamment en cuisine, salle de bains ou locaux techniques. Il est souvent utilisé pour réaliser des décors typiques (métros, zelliges) ou des fresques murales. Facile à poser et à entretenir, ce type de carreau offre un rendu authentique tout en répondant aux exigences techniques des professionnels.