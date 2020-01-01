Le carreau de faïence pressé est un revêtement mural en céramique obtenu par moulage à sec, puis émaillé pour offrir une surface lisse et décorative. Destiné aux murs intérieurs, notamment dans les cuisines, salles de bains, sanitaires ou espaces tertiaires, il séduit par sa finesse, sa brillance et sa variété de décors. Léger, facile à couper et à poser, il s’adapte parfaitement aux travaux de rénovation comme aux constructions neuves. Sa surface émaillée garantit une bonne résistance à l’humidité, aux taches et facilite le nettoyage. Il constitue une solution idéale pour un habillage mural durable et esthétique.