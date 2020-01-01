Carreau de grès cérame, vitrifié, porcelainé

Le carreau de grès cérame, vitrifié ou porcelainé, est un matériau technique hautement performant pour les sols et murs soumis à de fortes contraintes. Issu d’un pressage à sec et cuit à très haute température, il offre une porosité quasi nulle, une excellente résistance au gel, à l’usure, aux produits chimiques et aux chocs. Ce carreau est idéal pour les zones à fort trafic, les pièces humides, les façades ou les environnements industriels. Il se décline en de nombreuses finitions, tailles et aspects décoratifs. Une solution durable, esthétique et facile à entretenir pour tous vos projets professionnels.