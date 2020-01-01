Le carreau de grès étiré émaillé est obtenu par extrusion, offrant une forte densité et une excellente tenue mécanique. Il est ensuite recouvert d’un émail qui lui apporte une protection supplémentaire contre l’humidité, les produits chimiques et les salissures. Ce carreau est adapté aux environnements techniques, zones collectives, cuisines professionnelles ou sanitaires publics. Il est également utilisé pour ses qualités antidérapantes en sol ou en mur, tout en restant décoratif. Solution fiable pour les chantiers à exigences élevées.