Le carreau de grès étiré non émaillé est un revêtement ultra-résistant destiné aux sols soumis à de très fortes sollicitations mécaniques. Fabriqué par extrusion, il possède une masse compacte, non émaillée, ce qui le rend très antidérapant, même en milieu humide. Il est particulièrement recommandé dans les environnements industriels, cuisines collectives, laboratoires ou zones logistiques. Ce type de carreau se distingue par sa durabilité, sa facilité d’entretien et sa capacité à supporter des conditions extrêmes. Un choix de référence pour les sols techniques professionnels.