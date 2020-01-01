La chape à base d’anhydrite est une solution fluide autolissante très prisée pour sa planéité parfaite et sa rapidité de mise en œuvre. Constituée de sulfate de calcium, elle est idéale pour les grandes surfaces, notamment en logement collectif ou tertiaire. Compatible avec les planchers chauffants, elle offre une excellente conductivité thermique. Elle réduit également le retrait à la prise, limitant les risques de fissuration. Cette chape nécessite toutefois un temps de séchage spécifique et un traitement de surface adapté. Consultez les solutions professionnelles disponibles.