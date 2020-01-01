La chape constitue une couche essentielle dans la réalisation d’un sol technique ou décoratif. Elle permet de rattraper les niveaux, d’enrober les gaines et de garantir un support plan et résistant pour la pose de revêtements. Selon les contraintes du chantier, elle peut être traditionnelle, fluide (ciment ou anhydrite), allégée ou fibrée. Utilisée en neuf comme en rénovation, la chape assure également un rôle d’enrobage pour les systèmes de chauffage au sol. Retrouvez ici une sélection de chapes adaptées aux usages résidentiels, tertiaires ou industriels.