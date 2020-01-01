La chape d’asphalte est une solution technique dédiée aux revêtements de sol nécessitant une étanchéité optimale. Constituée de bitume et de charges minérales, elle est posée à chaud et forme une couche imperméable, résistante aux chocs et aux produits chimiques. On la retrouve dans les locaux humides, les parkings, les toitures-terrasses accessibles ou les zones industrielles. Elle présente également l’avantage de ne pas nécessiter de temps de séchage. Découvrez ici les produits à base d’asphalte pour vos chantiers spécifiques.