La chape en ciment reste un standard incontournable pour les professionnels du bâtiment. Polyvalente, elle s’utilise aussi bien en intérieur qu’en extérieur, en pose adhérente, désolidarisée ou flottante. Elle permet de rattraper les niveaux, de protéger les réseaux et de constituer un support solide pour les revêtements. Elle est adaptée aux locaux humides et aux sols soumis à de fortes contraintes mécaniques. Les formulations techniques actuelles offrent des performances accrues en séchage rapide, résistance et compatibilité avec les planchers chauffants.