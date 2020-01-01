Le chariot roule poubelle facilite la collecte, le déplacement et la manutention des déchets dans les environnements professionnels ou collectifs. Robuste, maniable et souvent doté de roulettes renforcées, il permet de transporter un ou plusieurs conteneurs en toute sécurité. Certains modèles incluent des freins, des poignées ergonomiques ou des dispositifs de verrouillage pour un usage sécurisé. Ce type d’équipement est particulièrement utile pour les collectivités, établissements de santé, copropriétés ou services techniques.