La chaux est un liant minéral utilisé depuis des siècles dans le bâtiment, aussi bien pour la maçonnerie que pour les enduits ou les travaux de restauration. Elle se décline en deux grandes familles : la chaux aérienne, qui durcit au contact de l’air, et la chaux hydraulique, qui prend en présence d’eau. Grâce à sa grande perméabilité à la vapeur d’eau, la chaux permet aux murs de « respirer », ce qui en fait un matériau privilégié en rénovation, en particulier sur les bâtis anciens ou en pierre. Elle offre également une excellente résistance aux bactéries, un bon confort thermique et une certaine souplesse d’application. Appréciée pour ses qualités écologiques et sa capacité à réguler l’humidité, la chaux est utilisée dans la maçonnerie traditionnelle comme dans les éco-constructions. Retrouvez ici une sélection de produits à base de chaux, adaptés à tous les usages professionnels.