Chaux hydraulique

La chaux est un matériau essentiel dans le secteur du bâtiment, utilisé pour la maçonnerie, les enduits, la rénovation du patrimoine ou encore les éco-constructions. Disponible en version aérienne ou hydraulique, la chaux offre une excellente perméabilité à la vapeur d’eau, favorisant la respiration des murs tout en régulant naturellement l’humidité. Très utilisée dans la restauration de bâtis anciens, elle est également plébiscitée pour ses qualités antibactériennes, sa durabilité et son confort thermique. Souple à l’application, elle permet de réaliser des finitions esthétiques tout en respectant les supports. Que vous interveniez en construction neuve ou en réhabilitation, vous trouverez sur cette page des solutions techniques à base de chaux, adaptées aux exigences des professionnels du BTP.