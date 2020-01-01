Chaux vive, grasse

La chaux vive et la chaux grasse sont deux types de liants minéraux utilisés pour des applications spécifiques dans le bâtiment. Très réactive, la chaux vive est obtenue par calcination du calcaire et s’utilise principalement pour l’amendement des sols, les traitements assainissants ou la préparation de mortiers traditionnels, après extinction. Elle requiert une manipulation rigoureuse en raison de sa réaction exothermique au contact de l’eau. De son côté, la chaux grasse, également appelée chaux aérienne, est appréciée pour sa grande plasticité, sa blancheur et sa souplesse d’application. Elle durcit lentement à l’air et convient parfaitement aux enduits, aux badigeons décoratifs et aux travaux de restauration du patrimoine. Ces deux formes de chaux répondent à des besoins bien distincts, mais complémentaires, en construction, en rénovation ou en éco-construction. Retrouvez ici des produits professionnels à base de chaux vive et de chaux grasse adaptés à vos chantiers.