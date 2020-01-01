Cheville chimique et auto-foreuse : des solutions de fixation haute performance pour les matériaux pleins ou creux. La cheville chimique, composée d'une résine et d’un durcisseur, permet un ancrage sans expansion, idéal pour les charges lourdes, en particulier dans le béton ou la brique. Elle garantit une excellente résistance aux efforts mécaniques et aux conditions extrêmes. La cheville auto-foreuse, quant à elle, s’installe directement sans pré-perçage, ce qui facilite une mise en œuvre rapide dans les plaques de plâtre ou supports légers. Ces deux solutions offrent des performances élevées et une grande fiabilité sur les chantiers, notamment pour les fixations structurelles ou les installations techniques exigeantes.