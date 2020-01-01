La famille Cheville regroupe une gamme complète de solutions de fixation destinées aux professionnels du bâtiment, indispensables pour ancrer solidement tout type de charge dans les matériaux pleins ou creux. Que ce soit pour la pose d’étagères, d’appareils sanitaires, de chemins de câbles ou de structures légères, ces chevilles offrent une tenue fiable dans le béton, la brique, le parpaing ou la plaque de plâtre. Disponibles en versions plastique, métal, à expansion ou chimique, elles s’adaptent à tous les supports et contraintes techniques : charge, environnement, facilité de pose. Elles garantissent une fixation durable, conforme aux normes et simple à installer. Parcourez les produits présentés pour sélectionner la cheville idéale selon votre usage, avec la confiance des performances requises sur chantier.