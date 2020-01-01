Cheville composite : conçue à partir de matériaux innovants combinant fibres, résines et polymères, elle offre une alternative performante aux chevilles classiques. Légère, résistante et stable, elle s’adapte à de nombreux supports (béton, brique, matériaux creux) tout en limitant les risques de corrosion ou de rupture. Son comportement mécanique fiable la rend utile dans les fixations exigeantes, notamment dans les environnements contraignants. Elle est souvent utilisée pour l’ancrage d’éléments techniques ou de structures légères. Facile à poser, elle constitue une solution moderne et efficace pour les professionnels du bâtiment.