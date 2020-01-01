Cheville en bois : une solution de fixation traditionnelle utilisée principalement dans l’assemblage de menuiseries ou de structures en bois massif. Réalisée en bois dur, elle permet une fixation mécanique par enfoncement, sans métal, pour préserver l’esthétique et la durabilité des assemblages. Elle est prisée dans les projets de construction bois, de restauration du patrimoine ou de fabrication artisanale. Offrant une bonne résistance à la traction et à l’humidité lorsqu’elle est bien adaptée au support, cette cheville s’inscrit dans une démarche écologique et durable. Les professionnels y trouvent une alternative respectueuse et efficace aux fixations métalliques.