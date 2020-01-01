Cheville métallique : une fixation robuste conçue pour les charges moyennes à lourdes sur matériaux pleins ou creux. Elle se distingue par sa résistance mécanique élevée, sa durabilité et sa capacité à supporter les efforts dynamiques. Utilisée dans le béton, la brique ou le parpaing, elle convient à la fixation d’équipements techniques, de consoles, d’armoires ou de structures. Certains modèles s’expansent dans le support, d’autres sont auto-perceurs ou combinés à des vis spécifiques. La cheville métallique est un incontournable des chantiers professionnels, offrant une sécurité renforcée dans les ouvrages soumis à des sollicitations importantes.