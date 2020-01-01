Cheville PVC ou plastique : une solution de fixation économique et polyvalente, adaptée aux matériaux creux ou pleins. Elle est largement utilisée dans les chantiers de second œuvre pour fixer des éléments légers comme des luminaires, tringles, cadres ou petits équipements. Sa forme à expansion permet un ancrage sûr dès l’introduction de la vis. Résistante à l’humidité et à la corrosion, la cheville plastique est simple à mettre en œuvre et compatible avec une grande variété de vis. C’est un indispensable pour les professionnels à la recherche de rapidité et d’efficacité sur les fixations courantes.