Le ciment alumineux-fondu est un liant hydraulique à base d’oxyde d’aluminium, reconnu pour sa prise très rapide et sa résistance exceptionnelle aux hautes températures et aux agents chimiques. Il est couramment utilisé dans les applications industrielles, les réfractaires, les dallages à durcissement rapide, ou les travaux en milieux agressifs. Le ciment fondu permet une remise en service rapide des ouvrages, avec une montée en résistance en quelques heures. Sa formulation le rend idéal pour des chantiers techniques où la performance prime sur la standardisation. Retrouvez ici une sélection de solutions à base de ciment alumineux-fondu pour vos interventions spécialisées.