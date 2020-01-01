Matériau de base incontournable sur tous les chantiers, le ciment est utilisé pour la fabrication de bétons, mortiers, chapes et enduits. Il intervient aussi bien dans les travaux de gros œuvre que dans les finitions. Polyvalent et performant, le ciment se décline en plusieurs formulations (CEM I, CEM II, prompt, blanc, à prise rapide…) pour répondre aux exigences techniques de chaque application. Que ce soit pour la construction de fondations, le montage de murs ou la réalisation de joints, il garantit une résistance mécanique optimale et une durabilité éprouvée. Conditionné en sac, big bag ou en vrac, le ciment s’adapte aux contraintes logistiques des professionnels du BTP. Cette page regroupe une sélection de solutions techniques pour choisir le ciment le plus adapté à vos besoins de mise en œuvre, en neuf comme en rénovation.