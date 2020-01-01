Ciment au laitier et aux cendres CLC
Lire plus…
Le ciment au laitier et aux cendres CLC est une solution technique pensée pour améliorer la durabilité et réduire l’impact environnemental des ouvrages. Grâce à sa composition à base de laitier de haut fourneau et de cendres volantes, ce ciment CLC limite les émissions de CO₂ tout en offrant une excellente résistance chimique et mécanique. Il est particulièrement adapté aux structures soumises à des contraintes sévères : fondations, ouvrages enterrés, zones industrielles ou marines. Sa prise modérée permet une mise en œuvre facilitée et un bon maintien de l’ouvrabilité. Parcourez la sélection de produits à base de ciment au laitier et aux cendres CLC pour des chantiers durables et conformes aux normes.