Le ciment au laitier et aux cendres CLC est une solution technique pensée pour améliorer la durabilité et réduire l’impact environnemental des ouvrages. Grâce à sa composition à base de laitier de haut fourneau et de cendres volantes, ce ciment CLC limite les émissions de CO₂ tout en offrant une excellente résistance chimique et mécanique. Il est particulièrement adapté aux structures soumises à des contraintes sévères : fondations, ouvrages enterrés, zones industrielles ou marines. Sa prise modérée permet une mise en œuvre facilitée et un bon maintien de l’ouvrabilité. Parcourez la sélection de produits à base de ciment au laitier et aux cendres CLC pour des chantiers durables et conformes aux normes.